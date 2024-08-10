Минэкономразвития дает гранты инновационным стартапам

Малые технологические компании из 20 регионов России получили гранты до 12 млн рублей на инновационные проекты.

Замминистра экономического развития Максим Колесников сообщил, что определены 33 компании, ставшие победителями конкурса «Бизнес-Старт», который Фонд содействия инновациям проводит совместно с Минэкономразвития в рамках реализации федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO».

Конкурс «Бизнес-Старт» направлен на отбор инновационных проектов, предусматривающих создание, расширение и (или) модернизацию производства, необходимого для серийного выпуска инновационной продукции, а также ее коммерциализации.

«В рамках федерального проекта „Взлет — от стартапа до IPO“ стартапы могут получить поддержку на каждом этапе своего становления — от акселерации до доработки продукции под требования крупных заказчиков и выхода на публичный рынок. При этом одним из наиболее важных инструментов для доработки продукции и масштабирования производства являются гранты. Так, по конкурсу „Бизнес-Старт“ поддержку получили 33 малых предприятия на общую сумму 372 млн рублей: их проекты охватывают трехмерную печать, системы биометрии и информационной безопасности, создание медицинских устройств, а также разработку новых приборов для разных сфер промышленности и сельского хозяйства», — рассказал Колесников.

Преимущество на этапе отбора получили заявители, имеющие статус малой технологической компании (МТК): им был присужден дополнительный балл при рассмотрении и оценке проекта. Каждый второй победитель — обладатель статуса МТК.

«В этом году конкурс „Бизнес-Старт“ проводится в новом формате и уже вызвал значительный интерес: в рамках I очереди, проходившей весной 2024 года, на рассмотрение поступило 220 заявок — это больше, чем за две очереди конкурса в 2023 году. Сегодня нами объявляется запуск II очереди конкурса — условия и параметры остаются без изменений. Грант до 12 млн рублей позволит компаниям-победителям направить средства на маркетинговые услуги, промышленный дизайн, приобретение оборудования, комплектующих и программных средств — все необходимое для вывода новой или усовершенствованной продукции на рынок», — отметил гендиректор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.

Основные параметры предоставляемой поддержки:

размер гранта — до 12 млн рублей;

внебюджетное софинансирование (за счет собственных и/или привлеченных средств) — не менее 30% от суммы гранта;

направление поддержки — финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационного проекта.

срок выполнения проекта — 12 месяцев.

Прием заявок по конкурсу «Бизнес-Старт» продлится до 9 сентября 2024 года.

На днях мы сообщали, что продлен отбор инвестпроектов, направленных на производство приоритетной продукции.