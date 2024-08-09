Тройная зарплата при увольнении не облагается взносами. Но есть вопросы по ее расчету

Выходное пособие при увольнении и средний месячный заработок на период трудоустройства облагается страховыми взносами только в части, превышающей трехкратный размер среднего заработка (для Крайнего Севера – 6 средних).

То есть выходное пособие в пределах 3 средних зарплат взносами не облагается.

Об этом сообщает Минфин в письме от 19.07.2024 № 03-15-06/67580.

Но как высчитать этот необлагаемый лимит? Минфин ответил, что этот вопрос не к нему. Разъяснение по расчету среднего заработка дает Минтруд.

Кстати, трекратный средний в виде выходного пособия также не облагается НДФЛ. И для целей НДФЛ скоро будет особый порядок расчета этого тройного лимита. О нем мы рассказывали ранее. Считать его будут по правилам декретного пособия.

Но для лимита по взносам ничего не меняют. Правила его расчета остаются прежними.

Таким образом, ситуация с расчетом выходного пособия будет такая:

для начисления – по нормам ТК (по постановлению правительства (ПП) № 922, где годовую зарплату делят на рабочие дни за год);

для лимита по НДФЛ – по нормам для декретных (по ПП № 1540, где 2-годовую зарплату делят на 730);

для лимита по взносам – по нормам ТК (по ПП № 922, где годовую зарплату делят на рабочие дни за год).