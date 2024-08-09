Президент подписал ФЗ, расширяющий действие антиотмывочного закона 115-ФЗ

Федеральный закон от 08.08.2024 № 222-ФЗ расширяет сферу применения антиотмывочного 115-ФЗ. В частности, его положения будут применяться к лицам:

осуществляющим майнинг цифровой валюты;

организующим деятельность майнинг-пула.

Кроме того, уточнены основания для представления в Росфинмониторинг по его запросу информации и вообще информирования о принятых мерах по блокировке денежных средств или иного имущества и отмене таких мер.

Вчера мы сообщали, что Путин подписал закон о легализации майнинга.