Президент подписал ФЗ, расширяющий действие антиотмывочного закона 115-ФЗ

Федеральный закон от 08.08.2024 № 222-ФЗ расширяет сферу применения антиотмывочного 115-ФЗ. В частности, его положения будут применяться к лицам:
осуществляющим майнинг цифровой валюты;
организующим деятельность майнинг-пула.
Кроме того, уточнены основания для представления в Росфинмониторинг по его запросу информации и вообще информирования о принятых мерах по блокировке денежных средств или иного имущества и отмене таких мер.
Вчера мы сообщали, что Путин подписал закон о легализации майнинга.
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