⚡️ Мы обновили онлайн-курсы в соответствии с налоговой реформой-2025

Теперь в онлайн-курсе по расчету зарплаты есть блок про изменения в НДФЛ и страховых взносах, в курсе по ОСНО — про изменения в федеральных и региональных налогах. Также мы добавили уроки в онлайн-курсы по УСН, НДС И ВЭД, чтобы вы учились только по актуальным правилам.

В 2025 году бухгалтеров ждет целая череда изменений в работе:

прогрессивная шкала НДФЛ , налоговые вычеты и налоговый кешбэк;

изменения в части налога на прибыль – новая налоговая ставка и федеральный инвестиционный вычет;

акцизы, налог на имущество и туристический налог;

НДС для компаний на УСН и новые лимиты для УСН ;

амнистия за дробление бизнеса и варианты действия амнистии.

На подготовку осталось меньше полугода, а каждая тема требует глубокого погружения и разбора, именно поэтому мы решили структурировать всю имеющуюся информацию по каждому изменению и записали дополнительные блоки для всех онлайн-курсов, которые касаются реформы-2025.

Больше всего налоговая реформа-2025 касается налогоплательщиков на УСН, поэтому мы добавили много дополнительных уроков, чтобы вам разобраться во всех деталях поправок:

Лимиты УСН с 2025 года.

Как с 2025 года будут индексировать лимит дохода для перехода на УСН.

Налоговые ставки для УСН.

НДС для компаний на УСН.

Прогрессивная шкала НДФЛ.

Изменение ставок НДФЛ для отдельных видов доходов.

Налоговые вычеты.

Налоговый кешбэк.

Особенности исчисления НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании.

Страховые взносы.

Налоговая амнистия при дроблении бизнеса.

После прохождения блока вы сможете пройти тест для самопроверки по УСН-2025, чтобы убедиться в том, насколько хорошо усвоили пройденный материал. Также приложили конспекты уроков и подробные инструкции.

Цена обновленного онлайн-курса: 3 690 рублей вместо 15 950 рублей.

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Налоговая нагрузка на бизнес увеличится, рассчитывать и уплачивать налоги с доходов сотрудников будет сложнее, поэтому мы доработали наш онлайн-курс и добавили новый блок — «Налоговая реформа - 2025. Изменения в НДФЛ и страховых взносах», куда вошли 6 видеоуроков:

Прогрессивная шкала НДФЛ.

Изменение ставок НДФЛ для отдельных видов доходов.

Налоговые вычеты.

Налоговый кешбэк.

Особенности исчисления НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании.

Страховые взносы.

Кроме этого, мы добавили тест для самопроверки по тому, насколько хорошо вы разобрались в особенностях работы с НДФЛ в 2025 году. Также приложили конспекты уроков и подробные инструкции.

Цена обновленного онлайн-курса: 3 990 рублей вместо 18 990 рублей.

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В 2025 году к налогоплательщикам НДС присоединятся упрощенцы, поэтому крайне важно разобраться с тем, как работать с одним из самых сложных налогов уже сейчас.

Для онлайн-курса мы записали дополнительный блок — «Налоговая реформа-2025. НДС для компаний на УСН», где подробно обсудим то, по каким ставкам упрощенцы будут платить НДС, кто будет освобожден от налога и другие нюансы. Вы получите удобные конспекты и подробные инструкции для работы.

Цена обновленного онлайн-курса: 3 990 рублей вместо 16 000 рублей.

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Для того, чтобы грамотно работать с нововведениями, необходимо не только правильно рассчитывать налоги, но и без ошибок составлять по ним отчетность. Для этого мы подготовили специальный блок для нашего курса по основам отчетности.

В новый блок по налоговой реформе-2025 вошли 9 видеоуроков:

Налог на прибыль.

Налог на имущество.

Прогрессивная шкала НДФЛ.

Изменение ставок НДФЛ для отдельных видов доходов.

Налоговые вычеты.

Налоговый кешбэк.

Особенности исчисления НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании.

Страховые взносы.

Земельный налог.

Вы на примерах рассмотрите нововведения, получите рекомендации по применению новых инструментов — конспекты и пошаговые инструкции по заполнению шаблонов.

Цена обновленного онлайн-курса: 3 990 рублей вместо 15 990 рублей.

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В 2025 году увеличится налог на прибыль компаний — с 20% до 25%. Чтобы бухгалтеры могли безошибочно рассчитывать налог, мы записали дополнительный урок про изменения в части налога на прибыль, где подробно разбираем новую налоговую ставку и федеральный инвестиционный вычет для иностранных и российских компаний. Вы получите удобные конспекты и подробные инструкции для работы.

Цена обновленного онлайн-курса: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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