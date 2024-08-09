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Обучение для бухгалтеров

⚡️ Мы обновили онлайн-курсы в соответствии с налоговой реформой-2025

Теперь в онлайн-курсе по расчету зарплаты есть блок про изменения в НДФЛ и страховых взносах, в курсе по ОСНО — про изменения в федеральных и региональных налогах. Также мы добавили уроки в онлайн-курсы по УСН, НДС И ВЭД, чтобы вы учились только по актуальным правилам.

В 2025 году бухгалтеров ждет целая череда изменений в работе:

  • прогрессивная шкала НДФЛ, налоговые вычеты и налоговый кешбэк; 

  • изменения в части налога на прибыль – новая налоговая ставка и федеральный инвестиционный вычет;

  • акцизы, налог на имущество и туристический налог;

  • НДС для компаний на УСН и новые лимиты для УСН;

  • амнистия за дробление бизнеса и варианты действия амнистии.

На подготовку осталось меньше полугода, а каждая тема требует глубокого погружения и разбора, именно поэтому мы решили структурировать всю имеющуюся информацию по каждому изменению и записали дополнительные блоки для всех онлайн-курсов, которые касаются реформы-2025.

Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С

Больше всего налоговая реформа-2025 касается налогоплательщиков на УСН, поэтому мы добавили много дополнительных уроков, чтобы вам разобраться во всех деталях поправок: 

  • Лимиты УСН с 2025 года.

  • Как с 2025 года будут индексировать лимит дохода для перехода на УСН.

  • Налоговые ставки для УСН. 

  • НДС для компаний на УСН. 

  • Прогрессивная шкала НДФЛ.

  • Изменение ставок НДФЛ для отдельных видов доходов.

  • Налоговые вычеты.

  • Налоговый кешбэк.

  • Особенности исчисления НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании. 

  • Страховые взносы.

  • Налоговая амнистия при дроблении бизнеса.

После прохождения блока вы сможете пройти тест для самопроверки по УСН-2025, чтобы убедиться в том, насколько хорошо усвоили пройденный материал. Также приложили конспекты уроков и подробные инструкции.

Цена обновленного онлайн-курса: 3 690 рублей вместо 15 950 рублей.

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Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С

Налоговая нагрузка на бизнес увеличится, рассчитывать и уплачивать налоги с доходов сотрудников будет сложнее, поэтому мы доработали наш онлайн-курс и добавили новый блок — «Налоговая реформа - 2025. Изменения в НДФЛ и страховых взносах», куда вошли 6 видеоуроков:

  • Прогрессивная шкала НДФЛ.

  • Изменение ставок НДФЛ для отдельных видов доходов.

  • Налоговые вычеты.

  • Налоговый кешбэк.

  • Особенности исчисления НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании. 

  • Страховые взносы.

Кроме этого, мы добавили тест для самопроверки по тому, насколько хорошо вы разобрались в особенностях работы с НДФЛ в 2025 году. Также приложили конспекты уроков и подробные инструкции.

Цена обновленного онлайн-курса: 3 990 рублей вместо 18 990 рублей.

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НДС: расчет, декларация, 1С

В 2025 году к налогоплательщикам НДС присоединятся упрощенцы, поэтому крайне важно разобраться с тем, как работать с одним из самых сложных налогов уже сейчас. 

Для онлайн-курса мы записали дополнительный блок — «Налоговая реформа-2025. НДС для компаний на УСН», где подробно обсудим то, по каким ставкам упрощенцы будут платить НДС, кто будет освобожден от налога и другие нюансы. Вы получите удобные конспекты и подробные инструкции для работы.

Цена обновленного онлайн-курса: 3 990 рублей вместо 16 000 рублей.

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ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность

Для того, чтобы грамотно работать с нововведениями, необходимо не только правильно рассчитывать налоги, но и без ошибок составлять по ним отчетность. Для этого мы подготовили специальный блок для нашего курса по основам отчетности.  

В новый блок по налоговой реформе-2025 вошли 9 видеоуроков:

  • Налог на прибыль.

  • Налог на имущество.

  • Прогрессивная шкала НДФЛ.

  • Изменение ставок НДФЛ для отдельных видов доходов.

  • Налоговые вычеты.

  • Налоговый кешбэк.

  • Особенности исчисления НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании. 

  • Страховые взносы.

  • Земельный налог.

Вы на примерах рассмотрите нововведения, получите рекомендации по применению новых инструментов — конспекты и пошаговые инструкции по заполнению шаблонов. 

Цена обновленного онлайн-курса: 3 990 рублей вместо 15 990 рублей.

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ВЭД: учет и налогообложение

В 2025 году увеличится налог на прибыль компаний — с 20% до 25%. Чтобы бухгалтеры могли безошибочно рассчитывать налог, мы записали дополнительный урок про изменения в части налога на прибыль, где подробно разбираем новую налоговую ставку и федеральный инвестиционный вычет для иностранных и российских компаний. Вы получите удобные конспекты и подробные инструкции для работы.

Цена обновленного онлайн-курса: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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