ФАС возбудила против Альфа-Банка 16 дел

За нарушение рекламного законодательства Альфа-Банк получил 10 штрафов от ФАС.

С начала 2024 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила в отношении Альфа-Банка

«В ФАС России поступили обращения граждан с претензиями к рекламе кредитной карты АО «Альфа-Банк», которая транслировалась на федеральных и спутниковых телеканалах», — сказано на сайте ФАС.

В рекламном сообщении не было полной информации о кредитной карте банка. Сведения разместили в уточняющей сноске мелким шрифтом, который невозможно прочитать в течение короткого времени ротации.

ФАС считает, что такие действия рекламодателя могут вводить потребителей в заблуждение и нарушают закон о рекламе.

Недавно мы писали, что банки начали отказываться от рекламы кредитов, чтобы не указывать их полную стоимость.