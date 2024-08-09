ФАС возбудила против Альфа-Банка 16 дел

С начала 2024 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила в отношении Альфа-Банка16 дел и выписала 10 штрафов.
«В ФАС России поступили обращения граждан с претензиями к рекламе кредитной карты АО «Альфа-Банк», которая транслировалась на федеральных и спутниковых телеканалах», — сказано на сайте ФАС.
В рекламном сообщении не было полной информации о кредитной карте банка. Сведения разместили в уточняющей сноске мелким шрифтом, который невозможно прочитать в течение короткого времени ротации.
ФАС считает, что такие действия рекламодателя могут вводить потребителей в заблуждение и нарушают закон о рекламе.
Недавно мы писали, что банки начали отказываться от рекламы кредитов, чтобы не указывать их полную стоимость.
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