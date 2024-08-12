Таксистам не разрешили получить отсрочку для оформления новой страховки

Такси с 1 сентября должны получить полис о страховании гражданской ответственности перевозчика такси. Это позволит пассажирам получить компенсацию до 2 млн рублей, если водитель попал в ДТП.

С 1 сентября 2024 года начнет действовать требование об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика такси (ОСГОП). Представители бизнеса и Минтранс просили предоставить отсрочку и перенести срок на 2028 год, но им отказали.

Минфин и Центробанк не нашли оснований для предоставления отсрочки. Требование об обязательном страховании ответственности перевозчиков перед пассажирами распространяется на такси. Пассажиры смогут получить компенсацию за ущерб до 2 млн рублей. Для сравнения, лимит выплат по закону об ОСАГО составляет 500 тыс. рублей. Об этом пишет РБК.

Стоимость полисов ОСГОП будут рассчитывать по тарифу, который установил Центробанк. Это от 1,3 до 5,4 тыс. рублей в год в зависимости от индивидуальных рисков перевозчика. Страховка оформляется минимум на один год, при досрочном расторжении договора взносы не вернут.

Ущерб по ОСГОП будут компенсировать всем пассажирам, даже если ДТП произошло по вине другого водителя.

«В данной ситуации пассажиры смогут получить компенсацию до 2 млн руб., а водители и пешеходы — до 500 тыс. в рамках полисов ОСАГО. Мы же считаем, что риск для всех участников аварии одинаков», — сказала председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Дополнительная страховка может сказаться на привлечении сотрудников. Например, это создаст барьер для сотрудничества с самозанятыми водителями. Им придется каждый раз оформлять новый полис и платить за него.

Перевозчикам, которые работают без полиса ОСГОП, грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей для ИП, от 500 тыс. до 1 млн рублей — для юридических лиц.