❗ В закон о применении ККТ внесены важные изменения

Федеральный закон от 08.08.2024 № 274-ФЗ направлен на совершенствование законодательства о применении контрольно-кассовой техники.
В частности, он предусматривает:
экспертизу новых моделей фискальных накопителей на соответствие требованиям законодательства о ККТ;
возможность подачи пользователем ККТ заявлений о регистрации (перерегистрации) и снятии с регучета кассовой техники через личный кабинет на Госуслугах, а также через изготовителя техники или оператора фискальных данных;
сокращение срока предоставления ФНС госуслуг по регистрации (перерегистрации) и снятию с учета ККТ;
налоговые смогут снимать кассу с учета в случае непредоставления им доступа к ККТ при контроле (надзоре) за соблюдением законодательства о ее применении.
ИП в сфере образования, физической культуры и спорта освобождены от обязанности применять ККТ при оказании услуг населению.
Также уточнен порядок применения ККТ и выдачи (направления) кассового чека (БСО) при расчетах за услуги общепита (подробно про это мы писали здесь).
Новшества начнут действовать с 1 марта 2025 года, за исключением отдельных положений.
Ранее мы сообщали, что сокращен перечень видов деятельности, при которых на розничных рынках не нужна ККТ.
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