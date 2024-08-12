❗ В закон о применении ККТ внесены важные изменения

Президент подписал закон с изменениями в ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»

Федеральный закон от 08.08.2024 № 274-ФЗ направлен на совершенствование законодательства о применении контрольно-кассовой техники.

В частности, он предусматривает:

экспертизу новых моделей фискальных накопителей на соответствие требованиям законодательства о ККТ;

возможность подачи пользователем ККТ заявлений о регистрации (перерегистрации) и снятии с регучета кассовой техники через личный кабинет на Госуслугах , а также через изготовителя техники или оператора фискальных данных ;

сокращение срока предоставления ФНС госуслуг по регистрации (перерегистрации) и снятию с учета ККТ;

налоговые смогут снимать кассу с учета в случае непредоставления им доступа к ККТ при контроле (надзоре) за соблюдением законодательства о ее применении.

ИП в сфере образования, физической культуры и спорта освобождены от обязанности применять ККТ при оказании услуг населению.

Также уточнен порядок применения ККТ и выдачи (направления) кассового чека (БСО) при расчетах за услуги общепита (подробно про это мы писали здесь).

Новшества начнут действовать с 1 марта 2025 года, за исключением отдельных положений.

Ранее мы сообщали, что сокращен перечень видов деятельности, при которых на розничных рынках не нужна ККТ.