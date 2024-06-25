❗ Минфин подготовил важные изменения в закон о ККТ

Правительство одобрило поправки к законопроекту о применении контрольно-кассовой техники.

Часть поправок решат проблему большого количества жалоб клиентов на отказ выдачи бумажных чеков в общепитах.

Для защиты прав потребителей предложено обязать пользователей ККТ в сфере общественного питания выдавать покупателю бумажные чеки до момента расчета.

Минфин пояснил, что добросовестному бизнесу поправки позволят сократить расходы путем предоставления одного бумажного документа вместо двух — счета и чека.

Также предложено дать покупателям право:

отказаться от направления кассовых чеков на номер телефона или электронную почту;

изменить введенные при регистрации данные для направления чека.

Это предотвратит ситуации, когда отсутствует форма для изменения почтового адреса или номера телефона в личном кабинете клиента или в базе данных продавца.

Кроме того, усовершенствуют систему контроля для предотвращения неправомерного использования ККТ через подставные лица или при передаче аппарата другому лицу без снятия его с учета. Если организация своевременно не предоставит доступ налоговым органам к кассовой технике, ИФНС получит право снимать такие аппараты с учета.

Ранее мы писали, что если безналичная оплата за юрлицо пришла от физлица, надо применять ККТ.