Возмещение расходов командированного работника учитывают при расчете налога на прибыль

Разъяснение дает Минфин в письме от 03.06.2024 № 03-03-07/50939.
По норме ТК при направлении сотрудника в командировку работодатель обязан возмещать ему расходы:
по проезду;
найму жилого помещения;
суточные;
иные расходы, произведенные с разрешения или ведома работодателя.
Порядок и размеры возмещения командировочных расходов определяются коллективным договором или локальным нормативным актом.
Таким образом, командировочные расходы, прописанные в нормативке работодателя, учитывают в составе расходов для налога на прибыль.
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