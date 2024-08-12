Возмещение расходов командированного работника учитывают при расчете налога на прибыль

Для налога на прибыль учитывают расходы: обоснованные, документально подтвержденные и произведенные для деятельности, направленной на получение дохода. К таким расходам относится и возмещение расходов сотрудника в командировке.