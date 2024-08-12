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Расходы по налогу на прибыль

Возмещение расходов командированного работника учитывают при расчете налога на прибыль

Для налога на прибыль учитывают расходы: обоснованные, документально подтвержденные и произведенные для деятельности, направленной на получение дохода. К таким расходам относится и возмещение расходов сотрудника в командировке.

Разъяснение дает Минфин в письме от 03.06.2024 № 03-03-07/50939.

По норме ТК при направлении сотрудника в командировку работодатель обязан возмещать ему расходы:

  • по проезду;

  • найму жилого помещения;

  • суточные;

  • иные расходы, произведенные с разрешения или ведома работодателя.

Порядок и размеры возмещения командировочных расходов определяются коллективным договором или локальным нормативным актом.

Таким образом, командировочные расходы, прописанные в нормативке работодателя, учитывают в составе расходов для налога на прибыль.

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