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УСН

Какие кадровые агентства могут применять УСН

Частные агентства занятости, которые ведут деятельность по предоставлению труда работников (персонала), не имеют права на УСН. Но деятельность некоторых кадровых агентств не подпадает под этот запрет.

По договору о предоставлении труда работников исполнитель направляет временно своих работников с их согласия к заказчику для выполнения ими определенных их трудовыми договорами трудовых функций в интересах, под управлением и контролем заказчика.

Заказчик, в свою очередь, обязуется оплатить услуги по предоставлению труда работников.

Если компания, осуществляющая деятельность по подбору персонала, не заключает трудовые договоры с лицами, направляемыми для работы заказчику, то она не ведет деятельность по предоставлению труда работников (персонала). И, соответственно, вправе применять УСН.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 12.07.2024 № 03-11-11/65151.

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