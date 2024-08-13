Какие кадровые агентства могут применять УСН

По договору о предоставлении труда работников исполнитель направляет временно своих работников с их согласия к заказчику для выполнения ими определенных их трудовыми договорами трудовых функций в интересах, под управлением и контролем заказчика.
Заказчик, в свою очередь, обязуется оплатить услуги по предоставлению труда работников.
Если компания, осуществляющая деятельность по подбору персонала, не заключает трудовые договоры с лицами, направляемыми для работы заказчику, то она не ведет деятельность по предоставлению труда работников (персонала). И, соответственно, вправе применять УСН.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 12.07.2024 № 03-11-11/65151.
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