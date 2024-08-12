Правительство поддержало проект о стимулировании выдачи наличных в сельских магазинах. За это у них будут налоговые льготы

Суть законопроекта заключается в том, чтобы позволить магазинам в сельской местности действовать как банковские платежные агенты.

В России вот-вот примут законопроект, который будет стимулировать магазины в сельских территориях внедрять снятие и выдачу наличных: за это у них будут налоговые льготы.

Преимущества очевидны: повышение финансовой доступности в отсутствие достаточного количества отделений и банкоматов, поддержка малого бизнеса и стимулирование сельской экономики.

"Законопроектом предлагается установить возможность применения патентной системы налогообложения в отношении услуг банковских платежных агентов (субагентов) по принятию от физлица наличных денежных средств и их внесению на его банковский счет, а также по выдаче денежных средств с банковского счета, оказываемых банковскими платежными агентами (субагентами) этим физическим лицам при осуществлении ими розничной торговли через объекты стационарной торговой сети в сельских населенных пунктах, входящих в состав сельских поселений", — говорится в отзыве правительства.

В то же время, торговым точкам придётся заботиться о безопасности наличных денег, количество которых значительно увеличится, а также обучать сотрудников и закупать новое оборудование. Банкам с широкой сетью физического присутствия в малонаселённых районах уже сейчас следует задуматься о том, как её оптимизировать и работать совместно с магазинами.

С текстом законопроекта № 685824-8 "О внесении изменений в статью 346.43 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.

Несколько примеров, как это работает в мире:

В Бразилии небольшие розничные магазины и почтовые отделения выступают в качестве агентов банков. Эти «корреспонденты» предоставляют основные банковские услуги, такие как внесение и снятие наличных, оплата счетов и заявки на кредиты — именно для жителей отдаленных районов.

Подобно Бразилии, в Пакистане работает банкинг через агентов в небольших магазинах и других популярных общественных местах.

В Индии IPPB (Индийский платёжно-почтовый банк) использовал обширную почтовую сеть для предоставления банковских услуг в сельских районах. Люди могут открывать счета, вносить и снимать наличные и получать доступ к другим банковским услугам.

Французский La Banque Postale тоже работает через почтовую сеть, предлагая полный спектр финансовых услуг даже в самых отдаленных районах.

В США существуют Финансовые учреждения развития сообществ (CDFI), которые предоставляют финансовые услуги в районах с низким проникновением банков: помогают получить кредиты и повысить финансовую грамотность. В Канаде и на Филиппинах эту роль берут на себя кредитные союзы и кооперативы.

Также в некоторых странах появляются субсидированные или недорогие финансовые продукты, предназначенные для сельского населения — например, базовые сберегательные счета без минимального остатка и кредиты с низкими ставками. Ещё одно решение — внедрение и популяризация удалённой идентификации для удобного и безопасного оформления финансовых продуктов онлайн.

Таким образом, залог успеха — в сочетании усилий государства, банков, общественных организаций и местных предприятий, а не только в возможности снимать и вносить наличные на счета через торговые точки — чтобы финансовая доступность в отдалённых районах росла. Это касается и новых территорий, куда банки пока заходят неохотно, и над чем государство активно работает.