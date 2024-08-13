У клиентов МФО желаемая сумма займов выросла на 55%

Сумма займов, которую запрашивают клиенты МФО, выросла с 19,9 до 30,8 тысяч рублей. Однако не все организации согласны на такие займы.

В январе-июне 2024 года у клиентов микрофинансовых организаций (МФО) увеличился средний размер запрашиваемой суммы — до 30,8 тыс. рублей или на 55% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Размер одобренных займов растет медленнее, всего на 17%. МФО в основном готовы выдать 22,1 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman.

Клиентам банков из-за высоких требований Центробанка отказывают от классических кредитных продуктов, поэтому они обращают внимание на микрозаймы.

Заемщики могут не получить потребительский кредит, если их показатель долговой нагрузки находится на высоком уровне.

«Сегмент клиентов, которые после отказа банков стали обращаться в МФО, растет более высокими темпами: если в 2023-м их доля среди «новичков» оценивалась в 5%, то в этом году показатель стабильно находится на уровне 8%», — сказала управляющий директор МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселева.

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова считает, что, если у клиентов есть возможность взять кредит в банке, этим нужно пользоваться, поскольку МФО предлагают не самые выгодные условия.

Сейчас полная стоимость кредита в банке составляет около 40%, при этом МФО начисляют проценты ежедневно: максимум 0,8% в день или 292% в год.