Россия и Китай могут использовать бартерную торговлю

Чтобы уйти от проблем с платежами, в торговле между РФ и Китаем могут начать применять бартер. Первую сделку готовятся провести уже осенью.

Предприниматели из России и Китая начнут использовать бартерную схему торговли, которая позволит обойти проблемы с платежами, снизить степень контроля со стороны западных регуляторов, а также ограничить валютные риски.

По бартеру может проходить экспорт и импорт продовольственных товаров, а также поставки металлов из РФ в обмен на станки из КНР. Об этом пишет Forbes со ссылкой на Reuters.

В январе 2024 года Минэкономразвития заявило о разработке инструкции по проведению внешнеторговых бартерных сделок.

Недавно мы писали, что с 1 сентября можно проводить внешнеторговые расчеты в криптовалюте.

Оборот торговли с Китаем увеличивается с каждым днем. Однако тут есть много нюансов по поиску добросовестного поставщика, по поставке, оплате товаров и т. д. Разберитесь, как правильно выстроить работу на вебинаре «ВЭД: работа с Китаем для бухгалтеров и директоров».

Спикер — Анна Фомичева, сооснователь платформы DIGITAL VED, Президент Ассоциации Операторов Параллельного Импорта, Вице-президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), Председатель комитета ВЭД.

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