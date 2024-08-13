⏸️ Законопроект о платформенной занятости завис. Почему — мнение независимого профсоюза

Президент дал поручение к 2030 году сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы.

«Пятое структурное изменение — это настоящая цифровая платформенная революция. В современных условиях производительность труда напрямую связана с цифровизацией, технологий искусственного интеллекта. К 2030 году нам предстоит сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Эти задачи будут решаться в рамках нового нацпроекта "Экономика данных"», — сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ-2024.

Законопроект о платформенной занятости в РФ сейчас в стадии разработки. Мы писали, что РСПП концептуально поддержал его.

Специально для «Клерка» комментирует Дарья Митина, председатель Независимого профсоюза «Новый труд»:

«Развитие цифровизации в России идет ускоренными темпами. Каждая отрасль вскоре обрастет своими цифровыми платформами и агрегаторами, работа которых будет регламентирована, упорядочена и иерархизирована.

Россия уже сегодня, можно сказать, мировой лидер по цифровизации, если, наверное, не считать Китай. Потихонечку на платформы у нас переходят и медийная отрасль, и образовательная, и транспортно-логистическая, и кадровая, и финансовая, и так далее.

Однако цифровизация в России сопровождается огромным количеством нерешенных социальных вопросов. У нас уже порядка 12 млн человек, а к концу года такими темпами может дойти и до 15 млн, которые так или иначе завязаны на платформу, на экономику. Это либо люди, которые получают часть дохода с помощью цифровых агрегаторов, то есть подрабатывают, либо те, у кого это основной, возможно, даже единственный источник дохода.

Зависший законопроект о платформенной экономике, судя по всему, получится рамочным. Консенсус по нему между основными субъектами российской экономики не найден. И наш профсоюз беспокоит, что разрабатывается он достаточно кулуарно, с участием только государства и бизнеса. Практически не слышен голос самих работающих на платформах — без них решили обойтись.

К сожалению, если законопроект выйдет в том виде, в котором сейчас существует, то основной массы проблем он не решит. Мы очень плотно включились в процесс обсуждения законопроекта, но повлиять каким-то образом не можем, поскольку профсоюзы у нас не являются субъектами законодательной инициативы.

Законопроект до сих пор не внесен. Это связано не только с бюрократическими проволочками, но и с тем, что не найдены точки соприкосновения интересов — слишком они разнонаправленные.

Эта отрасль — совершенно новая. И Россия в данном случае не в лидерах по нормативно-правовому обеспечению.

Сами цифровые платформы очень разные. Есть платформы-монополисты, которые как воронка “всасывают” в себя значительную часть бизнеса — это крупный бизнес. Их около десятка. Все остальное — скорее частные предприятия, нежели отраслевые гиганты.

И правила жизни для этих цифровых платформ совершенно разные, потому что здесь действует рынок. На платформах-гигантах работники — скорее винтики в большом механизме, чье мнение не учитывается, чей голос не слышен. Они регламентированы множеством нормативов. При этом люди имеют очень мало возможностей для проявления собственной инициативы. В основном здесь работают самозанятые, меньше ИП.

Платформы, которые сегодня являются лидерами российского платформенного бизнеса, в наименьшей степени склонны учитывать интересы отдельного индивида. У них нет заботы о кадрах, стимулов привлекать людей, потому что и так идет огромная текучка.

А вот маленькие платформы живут по совершенно другим правилам и понятиям. Это такие “микро-предприятия”, платформы типа цифровой доски объявлений, где экономические взаимоотношения между субъектами деятельности сведены к минимуму. Поэтому каких-то общих черт, закономерностей мало.

Если человек начинает существовать в тесной зависимости от той или иной платформы, агрегатора, то она начинает подменять собой государство, закон, обычные, бытовые правила поведения. Этого быть не должно.

Человек может облегчить выполнение каких-то своих действий с помощью технологии, агрегатора. Но отсутствие, условно говоря, гаджета, какого-то аккаунта, привязки к мобильному приложению, платформе, отнюдь не должно повлечь поражение в правах. То есть платформа должна служить человеку, а не наоборот».