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Трудовое право

Для отмены несостоявшегося увольнения нужно допсоглашение к трудовому договору

Если сотрудник сначала договорился с руководством об увольнении, а потом передоговорился, первую договоренность надо отменить новым соглашением.

Разъяснение дает Роструд в письме от 16.07.2024 № ПГ/13399-6-1.

Человек в любое время может уволиться по соглашению сторон, если работодатель не возражает.

Для такого увольнения составляют письменное соглашение, в котором прописывают все условия. В ТК не прописаны требования ни к форме соглашения о расторжении трудового договора, ни к порядку его заключения.

Но если такое соглашение уже оформлено, то аннулировать его надо в том же порядке – необходимо заключить соглашение об отмене такого соглашения.

Комментарии

7
      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        разве можно порвать.... бумагу )))

        ну, не знаю. Я за свою недолгую жизнь много бумаги порвал. Но я и не претендую на лавры профессионала: я только учусь.

        Этого правда нельзя делать?

        • VadimBA

          Этого правда нельзя делать?

          Правда... Бумага - это памятник убиенному дереву.

        • В Виктория
          Главный бухгалтер

          Этого правда нельзя делать?

          Физически это возможно, штрафа нет. А так судя по всему нельзя почему то.

          Подумала, может они составили электронное соглашение с ЭЦП и теперь его порвать нет физической возможности, поэтому нужно отменять по-другому

  • бух2007

    порвать чревато тем, что сотр свой экземпляр сохранит.

    Если оба два в руках у кадровика или если в адекватности сотра нет сомнений, то порвать и забыть)

    • VadimBA

      А если сотрудник копию своего экземпляра нотариально заверил? ;-)