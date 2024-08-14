Для отмены несостоявшегося увольнения нужно допсоглашение к трудовому договору

Разъяснение дает Роструд в письме от 16.07.2024 № ПГ/13399-6-1.
Человек в любое время может уволиться по соглашению сторон, если работодатель не возражает.
Для такого увольнения составляют письменное соглашение, в котором прописывают все условия. В ТК не прописаны требования ни к форме соглашения о расторжении трудового договора, ни к порядку его заключения.
Но если такое соглашение уже оформлено, то аннулировать его надо в том же порядке – необходимо заключить соглашение об отмене такого соглашения.
Комментарии7
эмммм... а порвать нельзя?
или.... не наш метод?
разве можно порвать.... бумагу )))
ну, не знаю. Я за свою недолгую жизнь много бумаги порвал. Но я и не претендую на лавры профессионала: я только учусь.
Этого правда нельзя делать?
Правда... Бумага - это памятник убиенному дереву.
Физически это возможно, штрафа нет. А так судя по всему нельзя почему то.
Подумала, может они составили электронное соглашение с ЭЦП и теперь его порвать нет физической возможности, поэтому нужно отменять по-другому
порвать чревато тем, что сотр свой экземпляр сохранит.
Если оба два в руках у кадровика или если в адекватности сотра нет сомнений, то порвать и забыть)
А если сотрудник копию своего экземпляра нотариально заверил? ;-)