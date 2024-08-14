Для отмены несостоявшегося увольнения нужно допсоглашение к трудовому договору

Если сотрудник сначала договорился с руководством об увольнении, а потом передоговорился, первую договоренность надо отменить новым соглашением.

Разъяснение дает Роструд в письме от 16.07.2024 № ПГ/13399-6-1.

Человек в любое время может уволиться по соглашению сторон, если работодатель не возражает.

Для такого увольнения составляют письменное соглашение, в котором прописывают все условия. В ТК не прописаны требования ни к форме соглашения о расторжении трудового договора, ни к порядку его заключения.

Но если такое соглашение уже оформлено, то аннулировать его надо в том же порядке – необходимо заключить соглашение об отмене такого соглашения.