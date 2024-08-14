Повысили пособие по БиР уволенным в связи с ликвидацией или закрытием бизнеса

Увеличен размер пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации или прекращением деятельности ИП, нотариусов, адвокатов.

Это закрепил федеральный закон от 08.08.2024 № 324-ФЗ. Соответствующие изменения внесены в ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Размер пособия по беременности и родам с 1 марта 2025 года повысят до 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе по месту жительства (пребывания) или фактического проживания уволенных женщин.

Это касается увольнений в связи:

с ликвидацией организаций;

прекращением деятельности ИП;

прекращением полномочий нотариусами;

прекращением статуса адвоката;

прекращением деятельности иными физлицами, чья профессиональная деятельность по закону подлежит госрегистрации и (или) лицензированию.

Также до 1 января 2025 года продлено действие норм закона «О занятости населения в РФ», регулирующих деятельность частных агентств занятости.