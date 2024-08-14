Повысили пособие по БиР уволенным в связи с ликвидацией или закрытием бизнеса

Это закрепил федеральный закон от 08.08.2024 № 324-ФЗ. Соответствующие изменения внесены в ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
Размер пособия по беременности и родам с 1 марта 2025 года повысят до 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе по месту жительства (пребывания) или фактического проживания уволенных женщин.
Это касается увольнений в связи:
с ликвидацией организаций;
прекращением деятельности ИП;
прекращением полномочий нотариусами;
прекращением статуса адвоката;
прекращением деятельности иными физлицами, чья профессиональная деятельность по закону подлежит госрегистрации и (или) лицензированию.
Также до 1 января 2025 года продлено действие норм закона «О занятости населения в РФ», регулирующих деятельность частных агентств занятости.
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