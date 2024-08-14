НДС с платы за сервитут зависит от того, кто собственник земельного участка

Плата за право ограниченного пользования земельным участком (сервитут) облагается НДС. И платит этот налог налоговый агент. Но не во всех случаях.

Определять налоговую базу с учетом налога для ставки 20/120 надо, когда сервитут предоставляют:

органы госвласти и управления;

органы местного самоуправления;

органы публичной власти федеральной территории «Сириус».

Об этом сообщает Минфин в письме от 21.05.2024 № 03-07-11/46013.

Что касается публичного сервитута по земельным участкам, находящимся в федеральной, региональной и муниципальной собственности, то Минфин пока не готов ответить на этот вопрос.

Если же сервитут предоставляют иные организации, то налогового агентства не будет. НДС платит тот, кто получает плату.

Рекомендации по отражению в бухучете сервитута смотрите тут.