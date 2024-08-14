НДС с платы за сервитут зависит от того, кто собственник земельного участка

Определять налоговую базу с учетом налога для ставки 20/120 надо, когда сервитут предоставляют:
органы госвласти и управления;
органы местного самоуправления;
органы публичной власти федеральной территории «Сириус».
Об этом сообщает Минфин в письме от 21.05.2024 № 03-07-11/46013.
Что касается публичного сервитута по земельным участкам, находящимся в федеральной, региональной и муниципальной собственности, то Минфин пока не готов ответить на этот вопрос.
Если же сервитут предоставляют иные организации, то налогового агентства не будет. НДС платит тот, кто получает плату.
Рекомендации по отражению в бухучете сервитута смотрите тут.
Подробнее о том, как будем уплачивать НДС с учетом налоговой реформы-2025, рассказываем на курсе повышения квалификации «Все про НДС: от нуля до сложных моментов», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по НДС. Сейчас курс стоит 6 900 рублей вместо
20 700 рублей. Старт потока 15 августа.
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