За рекламу онлайн-продажи сигарет будут штрафовать до 300 тысяч рублей

В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 300 тыс. рублей для компаний, которые распространяют сообщения о дистанционной продаже табачной продукции.
Дистанционная продажа сигарет запрещена ст. 19 закона № 15-ФЗ.
«Законопроектом предлагается установить ответственность за распространение информации о дистанционной продаже табачной и никотинсодержащей продукции в сети «Интернет», предусмотрев возможность наложения административных штрафов:
на граждан — в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей;
на должностных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей;
на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей», — сказано в пояснительной записке.
Составлять протоколы об административных правонарушениях будет Роспотребнадзор, Роскомнадзор, а также должностные лица Росалкогольтабакконтроля.
С ноября 2023 по январь 2024 года проходила акция «Вейп-контроль онлайн». За это время участники нашли больше 470 интернет-ресурсов с рекламой или с предложениями купить никотинсодержащую продукцию. 70% таких сайтов осуществляли непосредственную дистанционную продажу сигарет путем курьерской доставки, через пункты выдачи или постаматы.
Онлайн-продавцы не запрашивают документы, которые подтверждают возраст покупателей.
Кстати, на розничную торговлю сигаретами могут ввести лицензии.
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