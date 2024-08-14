За рекламу онлайн-продажи сигарет будут штрафовать до 300 тысяч рублей

70% сайтов с рекламой онлайн-продажи сигарет ведут дистанционную торговлю табачными изделиями, которая запрещена законом.

В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 300 тыс. рублей для компаний, которые распространяют сообщения о дистанционной продаже табачной продукции.

Дистанционная продажа сигарет запрещена ст. 19 закона № 15-ФЗ.

«Законопроектом предлагается установить ответственность за распространение информации о дистанционной продаже табачной и никотинсодержащей продукции в сети «Интернет», предусмотрев возможность наложения административных штрафов: на граждан — в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей;

на должностных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей;

на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей», — сказано в пояснительной записке.

Составлять протоколы об административных правонарушениях будет Роспотребнадзор, Роскомнадзор, а также должностные лица Росалкогольтабакконтроля.

С ноября 2023 по январь 2024 года проходила акция «Вейп-контроль онлайн». За это время участники нашли больше 470 интернет-ресурсов с рекламой или с предложениями купить никотинсодержащую продукцию. 70% таких сайтов осуществляли непосредственную дистанционную продажу сигарет путем курьерской доставки, через пункты выдачи или постаматы.

Онлайн-продавцы не запрашивают документы, которые подтверждают возраст покупателей.

Кстати, на розничную торговлю сигаретами могут ввести лицензии.