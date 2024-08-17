Росфинмониторинг раскрыл новую схему обхода банковского контроля

Если раньше юрлица использовали, например, исполнительные листы судов и иные исполнительные документы, пытались их получить по фиктивным основаниям, то сейчас ведомство видит кратный рост схем с использованием нотариально удостоверенных доверенностей.

Это когда несколько десятков физических лиц у одного нотариуса могут оформить на одно лицо доверенность на управление конкретным счетом.

«Соответственно, если есть такой нотариально удостоверенный документ, то банкам уже просто по гражданскому законодательству сложно отказать в операции. Понятно, что когда к одному нотариусу примерно в одно и то же время приходит несколько десятков физических лиц и оформляют на одно лицо доверенность — то это требует дополнительной проверки. Мы понимаем, что это очередная схема обхода банковского контроля, на этот раз физическими лицами. Здесь мы будем, конечно, еще дополнительно работать с Минюстом, с нотариальным сообществом. Коллеги, как правило, быстро реагируют, думаю, здесь тоже скоро предложим определенные совместные решения», — сказал замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд.

После отзыва лицензии у Киви банка ведомство заметило переток высокорисковых операций для расчетов между физлицами и теневым бизнесом в другие кредитные организации.

В последнее время для совершения незаконных финансовых операций используют в основном физических лиц, а не юридические.

Сокращение практики использования юрлиц теневым сектором связано в том числе с запуском платформы ЦБ «Знай своего клиента», которая юридических лиц и ИП ранжирует по уровням риска. И, соответственно, кредитные организации тоже. К высокорисковым клиентам применяют ограничительные меры.

По оценкам финразведки, сейчас на долю физлиц приходится порядка 60% незаконных финансовых операций. Ранее такая доля приходилась на юрлица, сейчас статистика «перевернулась». И рост продолжается, только за 2024 год — плюс 15%. Это в том числе за счет дропов.