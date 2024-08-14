Нотариусов обязали дополнительно проверять договоры займа и медиативные соглашения

Их установил федеральный закон от 08.08.2024 № 234-ФЗ с изменениями в Основы законодательства РФ о нотариате.

При удостоверении медиативных соглашений и при совершении исполнительной надписи по договорам займа будет обязательна проверка действительности передачи или перечисления заемщику денежных средств или других вещей.

Эти нотариальные действия нотариус сможет совершить только при наличии документа, подтверждающего перечисление заемщику средств или передачу вещей.

В случае перечисления денег нотариус проверит подлинность документа в банке. Такая проверка будет в электронном виде через единую систему нотариата.

Эти изменения направлены на создание дополнительных условий для предотвращения использования нотариата в незаконных финансовых операциях, в том числе связанных с отмыванием преступных доходов, пояснил Росфинмониторинг.

Новые требования вступят в силу с 5 февраля 2025 года.