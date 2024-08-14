Wildberries будет продавать безрецептурные лекарства

На маркетплейсе Wildberries начнут продаваться безрецептурные лекарственные препараты. Приобрести их будет можно по всей стране.
«Продавать такую продукцию на Wildberries продавцы смогут исключительно при наличии у них лицензии на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами и только после тщательной проверки площадкой таких документов», — сказано в телеграм-канале пресс-службы маркетплейса.
Хранением, сборкой и доставкой товара будет заниматься сам продавец. Площадка только соединит селлера с покупателем.
В 2021 году Wildberries в тестовом режиме продавал лекарства, для получения которых не нужен рецепт. Тогда их заказать могли только жители Москвы и Московской области.
Ранее мы писали, что больницам официально разрешили продавать лекарства.
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