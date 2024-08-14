Wildberries будет продавать безрецептурные лекарства

Жители страны смогут заказать лекарственные препараты, для получения которых не требуется рецепт. Такие товары смогут продавать только селлеры со специальной лицензией.

На маркетплейсе Wildberries начнут продаваться безрецептурные лекарственные препараты. Приобрести их будет можно по всей стране.

«Продавать такую продукцию на Wildberries продавцы смогут исключительно при наличии у них лицензии на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами и только после тщательной проверки площадкой таких документов», — сказано в телеграм-канале пресс-службы маркетплейса.

Хранением, сборкой и доставкой товара будет заниматься сам продавец. Площадка только соединит селлера с покупателем.

В 2021 году Wildberries в тестовом режиме продавал лекарства, для получения которых не нужен рецепт. Тогда их заказать могли только жители Москвы и Московской области.

Ранее мы писали, что больницам официально разрешили продавать лекарства.