Период для начисления аванса не надо закреплять в нормативке работодателя

То есть в трудовом договоре не нужно прописывать, что аванс начисляют за работу с 1 по 15 число, вторую часть зарплаты – за работу с 16 по 30 (31) число.
Достаточным будет указать, что такого-то числа производится выплата зарплаты за первую половину месяца и такого-то – за вторую.
Такое разъяснение дает Роструд.
Также Роструд спросили, можно ли начислять зарплату за произвольный период: с 13 по 28 число и с 29 числа одного месяца по 12 число другого месяца.
Ответ: нет. Заработная плата должна рассчитываться за календарный месяц, начинающийся с 1-го числа. При этом выплачиваться она должна за каждые полмесяца.
Правильно составлять трудовые договоры и внутренние нормативные акты научим на курсе повышения квалификации «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП». Сейчас курс стоит 8 900 рублей вместо
32 890 рублей. Старт обучения 1 сентября. Записывайтесь, пока есть свободные места!
Начать дискуссию