Период для начисления аванса не надо закреплять в нормативке работодателя

Зарплату платят каждые полмесяца. Регламентировать дату начала и окончания периода, за который производится выплата зарплаты, не нужно.

То есть в трудовом договоре не нужно прописывать, что аванс начисляют за работу с 1 по 15 число, вторую часть зарплаты – за работу с 16 по 30 (31) число.

Достаточным будет указать, что такого-то числа производится выплата зарплаты за первую половину месяца и такого-то – за вторую.

Такое разъяснение дает Роструд.

Также Роструд спросили, можно ли начислять зарплату за произвольный период: с 13 по 28 число и с 29 числа одного месяца по 12 число другого месяца.

Ответ: нет. Заработная плата должна рассчитываться за календарный месяц, начинающийся с 1-го числа. При этом выплачиваться она должна за каждые полмесяца.