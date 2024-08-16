Вклады населения выросли более чем на 10% за полгода

С января по июнь 2024 года объем банковских вкладов, которые подлежат страхованию, вырос на 13,5% — до 67,9 млрд рублей. Это максимальный рост за последние годы.

Вклады населения выросли на 10,6% — до 49,4 млрд рублей. ИП стали держать на 5,6% больше средств на банковских депозитах, там хранится до 2,2 млрд рублей. Об этом сказано в информационно-аналитическом материале Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Средства на счетах юридических лиц, которые подлежат страхованию, увеличились на 31,9% — до 9,4 млрд рублей, а деньги на эскроу-счетах прибавили 16,8%, до 6,5 млрд рублей.

Наибольший рост (на 16,4%) заметен во вкладах населения размером от 3 до 10 млн рублей. Такие средства стали хранить на 22,4% вкладчиков больше.

На 1 июля 2024 года средний размер вклада физического лица составил 338 тыс. рублей.

На 17,4% выросло число компаний, которые держат в банках свыше 20 млн рублей. Сумма выросла на 43,2%.