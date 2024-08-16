«Клерк» поможет рассчитать НДС в 2025 году

С 1 января 2025 года предприятия на УСН с выручкой больше 60 млн рублей станут плательщиками НДС.
У плательщиков УСН есть возможность выбрать по каким ставкам платить НДС:
5% или 7% без права принять налог к вычету;
20% (10% и 0% – для льготных категорий товаров) с возможностью применять вычеты.
Если вы выбираете первый вариант, то входящий НДС в стоимость приобретенных товаров, работ, услуг не включается. Его можно учесть в расходах, если компания применяет УСН с объектом «Доходы минус расходы».
Чтобы определиться, какую систему налогообложения будет выгоднее использовать, «Клерк» создал новый инструмент — «Расчет НДС и общей налоговой нагрузки на УСН в 2025 году».
Калькулятор позволит рассчитать налоговую нагрузку. Для расчета нужно внести суммы:
доходов (с НДС);
расходов, которые будут учтены при объекте «доходы минус расходы» (п. 1 ст. 346.16 НК);
стоимость покупок с НДС, по которым можно принять НДС к вычету, при использовании ставки НДС 20(10)%.
Узнать больше о том, как пользоваться калькулятором НДС, вы можете здесь.
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