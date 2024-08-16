«Клерк» поможет рассчитать НДС в 2025 году

У «Клерка» появился новый калькулятор, который поможет рассчитать НДС на ОСНО и УСН в 2025 году.

С 1 января 2025 года предприятия на УСН с выручкой больше 60 млн рублей станут плательщиками НДС.

У плательщиков УСН есть возможность выбрать по каким ставкам платить НДС:

5% или 7% без права принять налог к вычету;

20% (10% и 0% – для льготных категорий товаров) с возможностью применять вычеты.

Если вы выбираете первый вариант, то входящий НДС в стоимость приобретенных товаров, работ, услуг не включается. Его можно учесть в расходах, если компания применяет УСН с объектом «Доходы минус расходы».

Чтобы определиться, какую систему налогообложения будет выгоднее использовать, «Клерк» создал новый инструмент — «Расчет НДС и общей налоговой нагрузки на УСН в 2025 году».

Калькулятор позволит рассчитать налоговую нагрузку. Для расчета нужно внести суммы:

доходов (с НДС);

расходов, которые будут учтены при объекте «доходы минус расходы» (п. 1 ст. 346.16 НК);

стоимость покупок с НДС, по которым можно принять НДС к вычету, при использовании ставки НДС 20(10)%.

Узнать больше о том, как пользоваться калькулятором НДС, вы можете здесь.