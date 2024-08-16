Минтруд изменит порядок расчета страховой пенсии

В стаж для начисления страховой пенсии будут включать «нестраховые периоды», которые появились после того, как выплаты были назначены. Предпенсионерам заранее сообщат о размере будущей пенсии.

Минтруд опубликовал законопроект об изменении порядка расчета страховой пенсии и информирования о ее размере.

В страховой стаж будут засчитывать «нестраховые периоды» — если они появились после того, как человеку назначили страховую пенсию. В частности, это позволит поддержать женщин с инвалидностью, которые ушли в отпуск по уходу за ребенком.

«В практике территориальных органов СФР имеют место случаи обращения пенсионеров за перерасчетом размера страховой пенсии с учетом периодов, имевших место после назначения страховой пенсии. По действующему закону перерасчет размера страховой пенсии с учетом таких периодов не осуществляется», — сказано в пояснительной записке.

С 1 января 2026 года Социальный фонд начнет начислять пенсии в проактивном порядке, без заявлений. Кроме того, специалисты начнут заранее сообщать предпенсионерам о размере их будущих выплат.