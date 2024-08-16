Федерация независимых профсоюзов: ставки для бюджетников должны устанавливаться на федеральном уровне

«Можно выделить две ключевые проблемы в сфере оплаты труда в бюджетной сфере: низкий размер заработной платы и ее высокая межрегиональная дифференциация. В 2023 году разница между средней зарплатой врачей и учителей в самом высокооплачиваемом регионе и самом низкооплачиваемом составила 5 и 5,5 раза соответственно. Такая ситуация приводит к перетоку кадров в регионы, где платят высокие зарплаты, поэтому нужно вернуть утверждение размера ставок на федеральный уровень», — отметил председатель ФНПР Михаил Шмаков в интервью «Российской газете».
Причина в том, что была отменена единая тарифная сетка, обеспечивавшая в бюджетной сфере одинаковый размер вознаграждения за равный труд. От нее поэтапно отказались с 2008 года до конца 2010 года. Сейчас каждый регион устанавливает системы оплаты труда самостоятельно, исходя из своего финансового положения.
С 2025 года новую систему оплаты труда бюджетников опробуют в пилотных регионах.
Шмаков уточнил, что зарплата все равно будет разная, так как к ней будут прибавляться премии, надбавки за работу в особых условиях, северных зонах.
Комментарии3
Так и зачем эта имитация деятельности?
ну он же должен хоть что-то.... сказать, опубликовать... Кароче - хоть что-то публично... ляпнуть.
Мин-Рос-Туда-Сюда.... каждый день, вон, сами себя что-то спрашивают, и даже отвечают! Невпопад, правда, но кому от этого хуже: всё равно это ответ себе же, а не для кого-то!
А нам под его слова перестроить тарификацию, набить шишек об недоработки законодательные, чтобы что? Чтобы он сказал - да, есть недочеты, будем дорабатывать? Как ЕНС, лет сто работы?