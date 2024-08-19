Дополнительный отпуск положен и при неполной ставке

В соответствии с ч. 1 ст. 321 ТК, кроме установленных законодательством ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых на общих основаниях, работающим:
в районах Крайнего Севера — предоставляют дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 24 календарных дня;
в приравненных местностях — 16 календарных дней.
Общая продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков работающим по совместительству устанавливается на общих основаниях.
Такие разъяснения дала Онлайнинспекция.рф при Роструде.
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