Заказать рекламу Отключить рекламу
Отпуска

Дополнительный отпуск положен и при неполной ставке

Внешнему совместителю на условиях неполного рабочего времени (например, 0,5 ставки) положен дополнительный оплачиваемый (северный) отпуск.

В соответствии с ч. 1 ст. 321 ТК, кроме установленных законодательством ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых на общих основаниях, работающим:

  • в районах Крайнего Севера — предоставляют дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 24 календарных дня;

  • в приравненных местностях — 16 календарных дней.

Общая продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков работающим по совместительству устанавливается на общих основаниях.

Такие разъяснения дала Онлайнинспекция.рф при Роструде.

Правильно рассчитывать отпускные с учетом налоговой реформы-2025 научим на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по НДФЛ и зарплате. Купите курс со скидкой 81% за 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

Начать дискуссию