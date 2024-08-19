Дополнительный отпуск положен и при неполной ставке

В соответствии с ч. 1 ст. 321 ТК, кроме установленных законодательством ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых на общих основаниях, работающим:

в районах Крайнего Севера — предоставляют дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 24 календарных дня;

в приравненных местностях — 16 календарных дней.

Общая продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков работающим по совместительству устанавливается на общих основаниях.

Такие разъяснения дала Онлайнинспекция.рф при Роструде.