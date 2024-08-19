Можно ли подписывать табель учета рабочего времени усиленной неквалифицированной подписью

Во многих организациях, которые перешли на электронный документооборот, усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) имеет только директор. А у кадровика и руководителей подразделений ее нет.

Онлайнинспекция при Роструде указала, что можно подписывать табель учета рабочего времени усиленной неквалифицированной электронной подписью.

В части 1 ст. 22.3 ТК прямо перечислены кадровые документы, для которых допустима только усиленная квалифицированная электронная подпись. И табеля учета рабочего времени среди них нет.