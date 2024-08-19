Можно ли подписывать табель учета рабочего времени усиленной неквалифицированной подписью

Онлайнинспекция при Роструде указала, что можно подписывать табель учета рабочего времени усиленной неквалифицированной электронной подписью.
В части 1 ст. 22.3 ТК прямо перечислены кадровые документы, для которых допустима только усиленная квалифицированная электронная подпись. И табеля учета рабочего времени среди них нет.
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