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Кадровый учет

Можно ли подписывать табель учета рабочего времени усиленной неквалифицированной подписью

Во многих организациях, которые перешли на электронный документооборот, усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) имеет только директор. А у кадровика и руководителей подразделений ее нет.

Онлайнинспекция при Роструде указала, что можно подписывать табель учета рабочего времени усиленной неквалифицированной электронной подписью.

В части 1 ст. 22.3 ТК прямо перечислены кадровые документы, для которых допустима только усиленная квалифицированная электронная подпись. И табеля учета рабочего времени среди них нет.

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