ИП из стран ЕАЭС должны платить НДС в России при торговле через интернет

С 1 января 2025 года ИП из стран ЕАЭС должны встать на учет в российской налоговой, если хотят продавать свои товары через интернет физлицам из России.

ФНС напоминает, продавцы из стран ЕАЭС, которые реализуют свои товары через собственные интернет-магазины или на маркетплейсах, должны встать на учет в российском налоговом органе и платить НДС.

Подать заявление о постановке на учет можно через электронный сервис ФНС «НДС-офис интернет-компании». Там же доступны разъяснения для иностранных компаний, которые уже стоят на учете в российской налоговой, но по другому основанию.

«В настоящее время данный сервис дорабатывается для обеспечения постановки на учет в налоговом органе РФ индивидуальных предпринимателей из стран ЕАЭС. Для них такая обязанность возникнет с 1 января 2025 года», — сказано на сайте ФНС.

Кроме того, компаниям и ИП предоставят данные для входа в личный кабинет налогоплательщика иностранной организации. В нем может представить декларацию по НДС и обмениваться с налоговой другими документами.

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