Генпрокуратура: из средств национальных проектов похитили больше 3 млрд рублей

Подрядчики заплатили больше 300 млн рублей за нарушение сроков исполнения работ по национальным проектам.

За шесть месяцев 2024 года прокуроры выявили больше 58 тыс. нарушений при реализации национальных проектов. К дисциплинарной и административной ответственности привлекли 14,8 тыс. лиц, а также возбудили 500 уголовных дел.

«В Забайкальском крае, Астраханской, Волгоградской, Ивановской, Курской, Новосибирской, Самарской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и других регионах по материалам прокуратуры возбуждены уголовные дела о хищениях бюджетных средств в размере более 3 млрд рублей», — сказано на сайте Генпрокуратуры.

Общая сумма штрафов превысила 300 млн рублей за нарушение сроков исполнения работ по проектам «Безопасные качественные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Культура» и «Образование».

После вмешательства Генпрокуратуры ответственные лица ввели в эксплуатацию 7 обновленных зданий детских школ искусств, а также образовательные учреждения в 12 регионах получили музыкальные инструменты и оборудование за счет федерального бюджета.