С 1 октября меняется порядок заполнения счетов-фактур

Постановление Правительства РФ от 16.08.2024 № 1096 скорректировало порядок ее заполнения счета-фактуры, а также саму форму бланка.

На основании документа кабмина, теперь в счетах-фактурах нужно будет отдельно помечать сведения о стоимости прослеживаемых товаров без НДС. Для этого добавили графу 14 в табличную часть в том числе корректировочного счета-фактуры.

Графу 14 нужно заполнять в том числе при реализации прослеживаемых товаров в составе комплектов и наборов, а также при передаче в составе выполненных работ.

До 1 сентября при реализации прослеживаемых товаров в счетах-фактурах указывают только регномер партии товара и количество с единицей изменения.

Установили правила заполнения корректировочного счета-фактуры при изменении цены прослеживаемых товаров. В графу 14 в строку А (до изменения) нужно перенести данные из графы 14 счета-фактуры. В строке Б (после изменения) — отразить новую стоимость прослеживаемых товаров без НДС.

Одновременно уточнили, что графы 12 -14 не заполняют при составлении бумажного счета-фактуры:

на непрослеживаемые товары;

работы, в составе которых не предусматривается передача прослеживаемых;

услуги;

имущественные права.

Также уточнили порядок заполнения строки 5 счета-фактуры при покупке работ или услуг в РФ у иностранных лиц, которые не состоят на учете в России. По ним налоговым агентам придется указывать номер и дату платежно-расчетного документа об оплате.

В строке 5а «Документ об отгрузке» будут указывать наименование, номер (при наличии) и дату документа об отгрузке (в том числе перечислением). То есть указывать порядковые номера строк счета-фактуры, соответствующие конкретному документу (каждому из них) об отгрузке, больше не нужно.