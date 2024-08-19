С 1 октября меняется порядок заполнения счетов-фактур

На основании документа кабмина, теперь в счетах-фактурах нужно будет отдельно помечать сведения о стоимости прослеживаемых товаров без НДС. Для этого добавили графу 14 в табличную часть в том числе корректировочного счета-фактуры.
Графу 14 нужно заполнять в том числе при реализации прослеживаемых товаров в составе комплектов и наборов, а также при передаче в составе выполненных работ.
До 1 сентября при реализации прослеживаемых товаров в счетах-фактурах указывают только регномер партии товара и количество с единицей изменения.
Установили правила заполнения корректировочного счета-фактуры при изменении цены прослеживаемых товаров. В графу 14 в строку А (до изменения) нужно перенести данные из графы 14 счета-фактуры. В строке Б (после изменения) — отразить новую стоимость прослеживаемых товаров без НДС.
Одновременно уточнили, что графы 12 -14 не заполняют при составлении бумажного счета-фактуры:
на непрослеживаемые товары;
работы, в составе которых не предусматривается передача прослеживаемых;
услуги;
имущественные права.
Также уточнили порядок заполнения строки 5 счета-фактуры при покупке работ или услуг в РФ у иностранных лиц, которые не состоят на учете в России. По ним налоговым агентам придется указывать номер и дату платежно-расчетного документа об оплате.
В строке 5а «Документ об отгрузке» будут указывать наименование, номер (при наличии) и дату документа об отгрузке (в том числе перечислением). То есть указывать порядковые номера строк счета-фактуры, соответствующие конкретному документу (каждому из них) об отгрузке, больше не нужно.
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