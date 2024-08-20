Кабмин перенес сроки обязательного применения касс в новых регионах

У компаний и ИП из новых регионов будут свои сроки для начала обязательного применения ККТ. От единой даты правительство отказалось.

Сначала правительство собиралось обязать всех индивидуальных предпринимателей и компании из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей применять контрольно-кассовую технику (ККТ) с 1 февраля 2025 года. Однако эти сроки перенесли.

Согласно постановлению правительства от 17.08.2024 № 1104, ККТ в новых регионах нужно применять:

с 1 марта 2025 года — организациям на УСН или ЕСХН с работниками;

с 1 мая 2025 — индивидуальным предпринимателям с сотрудниками;

с 1 июня 2025 — ИП на ОСНО без работников;

с 1 июля 2025 — ИП на УСН без сотрудников;

с 1 августа 2025 — ИП на ЕСХН или ПСН без персонала.

Недавно мы писали, что предприятия из новых регионов могут получить налоговый вычет при покупке ККТ. Касса должна быть включена в реестр и зарегистрирована в ФНС до 31 декабря 2025 года.

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