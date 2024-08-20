Число мошеннических инвестиционных проектов выросло на 25%

Владельцы 10 тысяч доменов занимаются обманом инвесторов. Им обещают хороший уровень пассивного дохода, но по факту жертвы отдают злоумышленникам свои накопления.

С января по июнь 2024 года число мошеннических инвестиционных проектов увеличилось на 25% по сравнению с 2022 годом. В интернете обнаружили больше 10 тыс. доменов, владельцы которых обманывают вкладчиков и строят финансовые пирамиды.

В социальных сетях с января по май в 40 раз выросло число постов, которые продвигают нелегальные инвестиционные проекты. Об этом пишет RG.RU со ссылкой на компанию по информационной безопасности F.A.C.C.T.

Инвестиционные мошенники обещают жертвам получать пассивный доход от покупки ценных бумаг или криптовалют, но фактически инвесторы отдают деньги преступникам без получения ожидаемых выплат.

«Мошенники действуют "веерно", охватывая максимально возможное количество людей», — сказал начальник управления киберразведки и цифровой криминалистики Angara Security Никита Леокумович.

Схемы обмана построены на человеческих слабостях: мошенники обещают, что люди смогут вести желаемый образ жизни, дают им план действий, торопят с принятием решений и пугают возможными потерями доходности.

Домены большинства мошеннических проектов зарегистрированы не в сегменте «.ru».