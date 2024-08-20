Что делать, если работодателю не приходит уведомление об открытии больничного листа

Настроить уведомления об открытии больничного листа можно в личном кабинете страхователя на сайте Социального фонда.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» бухгалтеры выясняют, должны ли приходить работодателям уведомления об открытии больничных листов.

Большинство бухгалтеров, которые работают с системами СБИС, Контур, 1С ЗУП и Кадры, сообщили, что информация о больничных поступает сразу после открытия документов. Если сотрудник находится в стационаре, то документ могут открыть и закрыть сразу в один день. Поэтому работодатель заранее о болезни не узнает.

Если уведомления не приходят, следует обратиться к операторам софта, который помогает вести учет, а также настроить оповещения на сайте Социального фонда в личном кабинете страхователя. Тогда информация будет приходить на почту работодателя вне зависимости от того, в каких программах работает бухгалтер.

Уведомления об открытии больничных листов могут не приходить из-за ошибок в заполнении документов, которые допускают медицинские учреждения. Например, какие-то данные врачи вносят только при закрытии документов. Поэтому информация о том, что сотрудник ушел на больничный, придет не сразу.

Подобные проблемы также можно решить, запросив у самого сотрудника номер больничного листа.