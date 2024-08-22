Страховщики готовы к запуску ОСГОП для такси

К настоящему времени страховое сообщество готово к осуществлению этого вида страхования. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского Союза Автостраховщиков (РСА) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев.

Сам закон был принят более года назад, но вступает в силу 1 сентября 2024 года: к этой дате таксистам необходимо оформить полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Он должен защитить клиентов во время поездки.

В случае причинения вреда жизни и здоровью пассажиров такси возмещение будет из лимита не 500 тыс. руб., как по ОСАГО, а 2 млн рублей по ОСГОП.

В пресс-релизе РСА отмечено,, что сегмент такси продолжает оставаться довольно аварийным. По данным ЦБ, частота страховых случаев по полисам такси по итогам 2023 года в 6,6 раза выше, чем по полисам на другие легковые машины.

У перевозчиков, получивших разрешение на перевозки пассажиров и багажа легковыми такси до 1 сентября 2024 года, есть 60 дней, начиная с 1 сентября 2024 на заключение договора ОСГОП и представления информации о нем в орган исполнительной власти региона.

В случае отсутствия у перевозчика такси договора ОСГОП и данных о нем в региональном реестре это будет рассматриваться как нарушение. Действие разрешения на перевозку будет приостановлено, а через 30 дней — аннулировано.

«Важно понимать, что разрешение для осуществления деятельности по перевозке легковыми такси у перевозчиков должно быть согласно № 580-ФЗ, который был принят ранее, а вступление в силу федерального закона № 278-ФЗ обязывает перевозчиков иметь полис ОСГОП в дополнение к этому требованию, которое уже существовало. Согласно предварительным расчетам Всероссийского союза страховщиков (ВСС), новый вид страхования обойдется пассажиру в 52 копейки на каждую поездку, а стоимость полиса обязательного страхования ответственности владельца такси перед пассажирами составит в среднем около 2,5-3,5 тысяч рублей в год», – отметил Евгений Уфимцев, президент ВСС и НССО.

Он добавил, что покрытие по ОСГОП – единое, тарифы устанавливает ЦБ в пределах тарифного коридора. Границы стоимости полиса ОСГОП для такси будут составлять от 1,3 тыс. до 5,4 тыс. рублей в год — в зависимости от индивидуальных рисков перевозчика.

На фоне дохода водителя такси, который может составлять около 260 тысяч рублей в месяц, согласно публичным исследованиям, полис на год по цене около трех тысяч рублей не будет являться нагрузкой, считает Уфимцев.

По мнению страхового сообщества, основания для переноса вступления в силу закона № 278-ФЗ отсутствуют. «Напротив, важно, что пассажиры очень популярного, но и очень высокорискового общественного транспорта – такси – получат такие же финансовые компенсации, как пассажиры автобуса, по той же простой процедуре, не требующей сбора большого количества справок и документов».

Ранее мы сообщали, что 75% таксистов не смогут работать с 1 сентября.