75% таксистов не смогут работать с 1 сентября

С 1 сентября 2024 года вступят в силу новые требования к водителям такси — они должны оформить обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП). Это требование не успеют выполнить 75% таксистов.
Чтобы получить страховку, нужно разрешение на работу в такси, которое есть только у 25% водителей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» премьер-министру Михаилу Мишустину.
Сейчас перевозками занимаются 2,5 млн человек, из них 1,5 млн — самозанятые, а остальные сотрудничают с таксопарками. Разрешение получили только 21 тыс. самозанятых и 600 тыс. работников таксопарка.
«Таксистам также нужно иметь путевой лист с отметками о ежедневном медицинском и техническом осмотрах. Где водители должны их проходить в таком динамичном режиме, неясно: в РФ нет инфраструктуры для того, чтобы самозанятые водители могли выполнить эти условия. По этой причине разрешение на работу получают в основном сотрудники таксопарков», — сказал председатель Союза Валерий Корнеев.
Сотрудники ГАИ начнут проверять у таксистов полис ОСГОП с 1 сентября. Новый вид страхования призван защитить права пассажиров, которым будут выплачивать до 2 млн рублей, если водитель попал в ДТП. Сейчас автомобили в такси застрахованы по системе ОСАГО, где максимальная компенсация в случае гибели пассажира составляет 500 тыс. рублей.
Комментарии5
Гоп-стоп, мы подошли из-за углаааа...
2 сентября в школу все идут пешком!
Да, ладно... У нас в Крыму нет каких-либо крупных агрегаторов такси. Теперь в приложении такси мы заказываем не такси, а заключаем договор аренды с экипажем. Если хочешь именно такси, умножай ценник на 2.
Оферта: Посредством Сервиса Арендатор может безвозмездно разместить заявку на заключение договора аренды транспортного средства с экипажем
это обычно называется
- Вам шашечки или ехать? (с)
С октября следует ожидать подорожание стоимости такси.