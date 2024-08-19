75% таксистов не смогут работать с 1 сентября

Чтобы оформить новый страховой полис, водители должны получить разрешение на работу в такси. Такие документы есть только у 25% водителей.

С 1 сентября 2024 года вступят в силу новые требования к водителям такси — они должны оформить обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП). Это требование не успеют выполнить 75% таксистов.

Чтобы получить страховку, нужно разрешение на работу в такси, которое есть только у 25% водителей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» премьер-министру Михаилу Мишустину.

Сейчас перевозками занимаются 2,5 млн человек, из них 1,5 млн — самозанятые, а остальные сотрудничают с таксопарками. Разрешение получили только 21 тыс. самозанятых и 600 тыс. работников таксопарка.

«Таксистам также нужно иметь путевой лист с отметками о ежедневном медицинском и техническом осмотрах. Где водители должны их проходить в таком динамичном режиме, неясно: в РФ нет инфраструктуры для того, чтобы самозанятые водители могли выполнить эти условия. По этой причине разрешение на работу получают в основном сотрудники таксопарков», — сказал председатель Союза Валерий Корнеев.

Сотрудники ГАИ начнут проверять у таксистов полис ОСГОП с 1 сентября. Новый вид страхования призван защитить права пассажиров, которым будут выплачивать до 2 млн рублей, если водитель попал в ДТП. Сейчас автомобили в такси застрахованы по системе ОСАГО, где максимальная компенсация в случае гибели пассажира составляет 500 тыс. рублей.