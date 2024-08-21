Как оплачивается переработка в выходной день

Минтруд разъяснил правила оплаты труда и предоставления дня отдыха сотруднику, отработавшему по просьбе работодателя в выходной день сверх месячной нормы рабочего времени.

В письме от 30.07.2024 № 14-6/ООГ-4615 Минтруд рассмотрел ситуацию: у работника 8-часовой рабочий день и пятидневка. По просьбе руководства он работал в субботу (выходной день) 12 часов, так как нужно было срочно завершить проект. Вместо дополнительной оплаты работник хотел бы получить отгул.

Возникает вопрос, какой продолжительности отгул он имеет право получить за такую длительную работу в выходной.

Статьей 153 ТК установлены минимальные гарантии оплаты труда в выходной или нерабочий праздничный день — не менее чем в двойном размере.

И надо учитывать, что выплаты компенсационного и стимулирующего характера — тоже часть зарплаты.

При этом всем работникам оплачивают часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день.

Если работник хочет взять отгул за работу в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае:

работу в выходной или нерабочий праздничный день оплачивают в одинарном размере;

день отдыха не оплачивают.

Если работа в выходной или нерабочий праздничный день сверх месячной нормы рабочего времени не компенсировалась предоставлением другого дня отдыха, то наряду с тарифной частью зарплаты, исчисленной в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы), учитывают все компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные системой оплаты труда.

Если же за работу в выходной или нерабочий праздничный день сверх месячной нормы был предоставлен день отдыха, ее оплачивают в одинарном размере, а день отдыха нет.