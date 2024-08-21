💰 Работодателям, которые выдавали сотрудникам займы, надо пересчитать доход и НДФЛ с матвыгоды

Всем работодателям, которые выдавали своим сотрудникам займы с материальной выгодой, надо с 1 января 2024 года пересчитывать НДФЛ с матвыгоды.

Теперь для расчета материальной выгоды от экономии на процентах нужно применять минимальную из двух ключевых ставок ЦБ – на дату заключения договора займа или на последний день месяца.

То есть, если работнику (или взаимозависимому физлицу с 01.01.2025) выдали заем по ставке ниже 2/3 ставки ЦБ или беспроцентный, за каждый месяц пользования займом надо считать НДФЛ с матвыгоды. Сам доход возникает на последний день месяца.

По прежним нормам НК при расчете брали только ставку ЦБ на дату получения дохода – последний день месяца.

С 8 августа вступила в силу новая редакция п. 1 ст. 212 НК.

Новое правило применяется в отношении доходов, полученных с 1 января 2024 года.

То есть надо пересчитать доход и налог. И возможно вернуть излишне удержанный НДФЛ.

Пересчитать НДФЛ можно в текущем периоде. Ставка ЦБ с ноября 2023 по июль 2024 изменилась незначительно (с 15 до 18). Поэтому больших сумм НДФЛ к возврату быть не может.

С 1 января 2025 года в НК будет новое условие, по которому матвыгода от экономии на процентах за пользование заемными средствами облагается НДФЛ, если это средства от организации или ИП, которые взаимозависимы по отношению к работодателю налогоплательщика.

Это значит, что под НДФЛ подпадет выгода от экономии на процентах за пользование заемными средствами, полученными не только от работодателя, но и от сторонних организаций и ИП, взаимозависимых с работодателем.

Кроме того, с 1 января 2025 НДФЛ облагается в том числе матвыгода, полученная от приобретения долей участия в уставном капитале.

Ставка НДФЛ с матвыгоды прежняя — 35%, а для нерезидентов — 30%.

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