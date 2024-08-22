Банкам придется перенастроить системы на сбор информации по ИНН

Жителям страны для оплаты услуг без открытия банковского счета будет нужно указывать ИНН.

В июле начал действовать федеральный закон № 210-ФЗ, по которому человек может оплачивать услуги или переводить до 60 тыс. рублей с помощью процедуры упрощенной идентификации без открытия счета в банке.

При упрощенной идентификации достаточно указать ФИО, однако Росфинмониторинг настоял, чтобы жители страны также вносили реквизиты ИНН. Об этом пишут «Известия».

«Возникла правовая коллизия, поскольку ранее банкам не нужно было собирать информацию об ИНН, да и гражданам это было неудобно при осуществлении платежей за коммуналку. Теперь такая необходимость возникала. Но автоматические системы банков не настроены на сбор информации по ИНН. На перенастройку требуются время и значительные вложения, а требования закона действуют уже сейчас. По сути, кредитные организации нарушают новый закон, что чревато значительными штрафами», — сказал руководитель НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) Александр Наумов.

Если банки нарушат требование к упрощенной идентификации, им грозит штраф в размере до 0,1% от собственного капитала, не меньше 100 000 рублей.

НСФР просит установить мораторий на такие штрафы до февраля 2025 года, чтобы банки могли подготовиться.