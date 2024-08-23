Ставки по вкладам взлетели до 19%

После увеличения ключевой ставки ЦБ банки пересмотрели условия по депозитам. Клиентам предлагают высокие ставки по вкладам сроком от трех до шести месяцев.

В августе 2024 года крупнейшие банки подняли ставки по депозитам до 19% годовых. Это произошло на фоне решения Центробанка повысить ключевую ставку до 18%. Доходность по вкладам вышла на уровень марта-апреля 2022 года.

Во втором квартале объем сбережений населения на счетах в банках вырос на 1,9 трлн рублей. В основном кредитные организации предлагают высокие ставки по краткосрочным вкладам на 3-6 месяцев. Об этом пишут «Известия».

Сбер увеличил ставки на 3 процентных пункта — до 18% годовых, Альфа-Банк предлагает вкладчикам до 19,5%, МКБ — до 21%, Россельхозбанк — до 18,25%, Росбанк — до 18%.

Клиенты Совкомбанка могут положить деньги на три года по ставке 20% годовых, а также на три, шесть и 12 месяцев с максимальной доходностью 18,1%. В МТС Банке и в Абсолют Банке ставки выросли до 18,5%.

«Ранее приоритет был у трех- и шестимесячных вкладов, но теперь, с учетом перспектив дальнейшего повышения ключевой ставки, финансовые учреждения вынуждены пересматривать свои стратегии», — сказал главный аналитик портала «Банки.ру» Богдан Зварич.

Представители финансового рынка хотят привлечь долгосрочную ликвидность с упором на депозиты сроком от шести до 12 месяцев.

Не исключено, что при усилении инфляционного давления на экономику, Центробанк повысит ключевую ставку до 20%, что приведет к росту доходности по вкладам до 19-21%. Специалисты советуют положить средства на краткосрочный вклад, а затем перевести деньги под более высокие проценты. Это позволит зафиксировать доходность на продолжительный период.