Суд: если совпадают вид деятельности, адрес, сотрудники — это не обязательно схема ухода от НДС

В налоговом споре об отказе в возмещении НДС суды трех инстанций не признали наличие схемы ухода от налога при совпадении вида деятельности, адреса, сотрудников.

Как следует из постановления Арбитражного суда Поволжского округа от 08.07.2024 № Ф06-4074/2024 по делу № А55-39492/2022, инспекторы отказали в вычете НДС.

Они сочли, что сделки с аффилированным лицом нереальные, компания создала схему ухода от налогов. Сформирована искусственная кредиторскую задолженность для получения вычетов. Характер работы организаций аналогичный, размещаются по одному адресу, работают одинаковые сотрудники, у контрагента нет операций по счетам и др.

Однако суды не поддержали налоговые органы и указали, что:

организации ведут деятельность сами — то есть факт взаимозависимости не влияет на налогооблагаемую базу, не влечет создание ;

контрагент арендовал помещение и оборудование;

в штате контрагента есть сотрудники с нужной квалификацией, которые получали зарплату;

у контрагента есть лицензия (просто налогоплательщик долго не мог ее получить);

работу контрагента подтвердили надзорные органы — составляли на него протоколы, выносили постановления;

у контрагента есть имущество и запасы на большие суммы;

он занимался производством, а налогоплательщик – сбытом продукции.

совмещение сотрудниками работы на двух предприятиях не является схемой минимизации. Оба юрлица на ОСНО, совмещение обусловлено производственной необходимостью, в нем нет формального характера.