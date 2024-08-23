Суд: если совпадают вид деятельности, адрес, сотрудники — это не обязательно схема ухода от НДС

Как следует из постановления Арбитражного суда Поволжского округа от 08.07.2024 № Ф06-4074/2024 по делу № А55-39492/2022, инспекторы отказали в вычете НДС.
Они сочли, что сделки с аффилированным лицом нереальные, компания создала схему ухода от налогов. Сформирована искусственная кредиторскую задолженность для получения вычетов. Характер работы организаций аналогичный, размещаются по одному адресу, работают одинаковые сотрудники, у контрагента нет операций по счетам и др.
Однако суды не поддержали налоговые органы и указали, что:
организации ведут деятельность сами — то есть факт взаимозависимости не влияет на налогооблагаемую базу, не влечет создание
;
контрагент арендовал помещение и оборудование;
в штате контрагента есть сотрудники с нужной квалификацией, которые получали зарплату;
у контрагента есть лицензия (просто налогоплательщик долго не мог ее получить);
работу контрагента подтвердили надзорные органы — составляли на него протоколы, выносили постановления;
у контрагента есть имущество и запасы на большие суммы;
он занимался производством, а налогоплательщик – сбытом продукции.
совмещение сотрудниками работы на двух предприятиях не является схемой минимизации. Оба юрлица на ОСНО, совмещение обусловлено производственной необходимостью, в нем нет формального характера.
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