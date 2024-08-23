Депутат предлагает списать кредиты пострадавшим от чрезвычайных ситуаций

В законодательстве может появится положение, которое позволит банкам списывать кредиты россиян в период действия режимов ЧС и КТО.

Депутат Госдумы Антон Ткачев предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной на законодательном уровне закрепить списание долгов жителям страны, которые пострадали в период действия режимов чрезвычайной ситуации (ЧС) и контртеррористической операции (КТО).

«Считаю необходимым рассмотреть возможность законодательного закрепления правил и критериев списания кредитов для граждан, пострадавших в период КТО и ЧС. Так, представляется необходимым предоставить право гражданам требовать от заемщика списания кредитов в случае уничтожения имущества, взятого в кредит», — говорится в обращении депутата.

Недавно мы писали, что Центробанк рекомендовал банкам предоставлять кредитные каникулы заемщикам Курской, Брянской и Белгородской областей.