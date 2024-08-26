Будет новая форма уведомления для освобождения от НДС

Проект опубликован на федеральном портале.
Вводят такие формы:
уведомление об освобождении от НДС для бизнеса на ОСНО;
уведомление об освобождении от НДС бизнеса на ЕСХН;
уведомление об освобождении от НДС и налога на прибыль компаний из Сколково.
Освобождение от НДС для упрощенцев с доходами до 60 млн рублей будет автоматическим, без уведомления.
Напомним, при ОСНО условия для освобождения от НДС такие:
за 3 предыдущих месяца выручка от реализации без учета НДС не превысила 2 млн рублей;
с момента регистрации налогоплательщика в ИФНС прошло не менее 3 месяцев.
Для освобождение от НДС нужно до 20-го числа месяца, с которого будет освобождение, представить в ИФНС уведомление и любые подтверждающие выручку документы:
выписку из бухбаланса, в которой указана сумма выручки (для юрлиц);
выписку из книги продаж;
выписку из КДиР и хозяйственных операций (для ИП);
выписку из КДиР по УСН при переходе с УСН на ОСНО.
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