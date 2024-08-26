Будет новая форма уведомления для освобождения от НДС

Чтобы освободиться от НДС по статье 145 НК, надо сдать уведомление. Будет новая утвержденная форма такого уведомления.

Проект опубликован на федеральном портале.

Вводят такие формы:

уведомление об освобождении от НДС для бизнеса на ОСНО;

уведомление об освобождении от НДС бизнеса на ЕСХН;

уведомление об освобождении от НДС и налога на прибыль компаний из Сколково.

Освобождение от НДС для упрощенцев с доходами до 60 млн рублей будет автоматическим, без уведомления.

Напомним, при ОСНО условия для освобождения от НДС такие:

за 3 предыдущих месяца выручка от реализации без учета НДС не превысила 2 млн рублей;

с момента регистрации налогоплательщика в ИФНС прошло не менее 3 месяцев.

Для освобождение от НДС нужно до 20-го числа месяца, с которого будет освобождение, представить в ИФНС уведомление и любые подтверждающие выручку документы:

выписку из бухбаланса, в которой указана сумма выручки (для юрлиц);

выписку из книги продаж;

выписку из КДиР и хозяйственных операций (для ИП);

выписку из КДиР по УСН при переходе с УСН на ОСНО.