Платную рассрочку смогут выдавать только банки и МФО

Центробанк считает, что предоставлять рассрочку могут только профессиональные кредиторы, а информация о таких продуктах должна отражаться в кредитной истории клиентов.

Центробанк разрешит выдавать платные рассрочки клиентам только с участием профессиональных кредиторов — банков и микрофинансовых организаций (МФО).

Платные рассрочки будут регулировать как потребительское кредитование. Для всех участников рынка должны действовать единые правила: клиент должен получать достоверную информацию о продукте и о штрафах при задержке выплат.

«Данные как о платной, так и о бесплатной рассрочке должны обязательно передаваться в бюро кредитных историй и учитываться в долговой нагрузке граждан при выдаче дальнейших кредитов», — сказал заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов.

Законопроект с предложениями регулятора внесут в Госдуму осенью 2024 года.