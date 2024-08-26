С 1 октября — новый порядок использования электронных документов по ОСАГО

С октября 2024 года вступит в силу Указание Банка России от 01.04.2024 № 6707-У, которое недавно в августе зарегистрировал Минюст.

Документ содержит требованиях к использованию электронных документов и порядок обмена информацией в электронной форме между страхователем, потерпевшим (выгодоприобретателем) и страховщиком при обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Одна из основных причин появления нового регламента — переход с АИС ОСАГО на АИС Страхования.

Обмениваться информацией и документами со страховой компанией можно лично, через ее сайт и мобильное приложение, Госуслуги и электронную почту, финансовую платформу, сайт профессионального объединения страховщиков, а также сайт и мобильное приложение страхового агента или брокера.

Авторизоваться на сайте страховой конторы можно через Госуслуги. Для этого физлицам достаточно простой электронной подписи.

С 1 октября 2024 года аналогичный пока действующий регламент 2016 года № 4190-У утратит силу.