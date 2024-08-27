Как в 2025 году платить НДФЛ с продажи имущества

Власти с 1 января 2025 года установили прогрессивную шкалу НДФЛ, по которой ставка налога будет зависеть от полученного дохода. Повышенный налог нужно платить не со всей суммы, а только от размера превышения порога.

С 1 января 2025 года вступает в силу закон о прогрессивной шкале НДФЛ. Ставки налога будут зависть от размера полученного дохода.

Повышенную ставку 15% считают от суммы превышения порога в 2,4 млн рублей, а не со всего дохода.

Доходом считаются и средства, полученные от продажи иного имущества. Например, если в одном году квартиру продали с прибылью в 2 млн рублей, а автомобиль — в 1,5 млн, то налогооблагаемый доход составит 3,5 млн рублей. Это значит, что НДФЛ будет не 260 тыс., а 477 тыс. рублей.

НДФЛ с продажи недвижимости надо платить, только если ее продали раньше минимального срока владения. По общему правилу это пять лет. Однако минимальный срок будет три года, если недвижимость:

единственное жилье;

была получена в дар или перешла по наследству от близкого родственника;

приватизирована;

получена по договору пожизненного содержания с иждивением.

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