Для НДФЛ муж с женой могут разделить доход от продажи квартиры как угодно

Разъяснение дает ФНС в письме от 26.06.2024 № БС-4-11/7219@.
В этой ситуации срок владения квартирой для мужа идет от даты госрегистрации права общей совместной собственности. То есть у жены срок владения будут больше.
Если продать квартиру до истечения минимального срока владения, будет НДФЛ.
Но доход для НДФЛ супруги могут разделить между собой по своему усмотрению. И такое соглашение о распределении между супругами дохода от продажи недвижимости не нужно заверять нотариально.
Например, весь доход от продажи может быть распределен на жену.
Пример
Срок владения общей квартирой у жены — более 5 лет, у мужа – менее 5 лет.
Супруги продали квартиру и распределили доход для НДФЛ: жене – все, мужу – ничего.
В итоге у мужа нет дохода, а значит не будет и НДФЛ. У жены НДФЛ не будет, потому что срок владения – большой.
Таблица с минимальными сроками владения в разных ситуациях – здесь.
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