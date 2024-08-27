Правкомиссия одобрила проект соглашения об устранении двойного налогообложения с Абхазией

Налог на доходы в виде дивидендов и роялти будут уплачивать по ставке 10%, а проценты по займам перестанут облагаться налогом.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект о ратификации соглашений об избежании двойного налогообложения с Абхазией.

Россия подписала соглашение с Абхазией 7 мая 2024 года. Документ предусматривает единые ставки налога на доходы в виде дивидендов и роялти — в размере 10%. Об этом пишет ТАСС.

Налог на процентные доходы установлен по ставке 0%. Это позволит не облагать налогом проценты по займам, выданным в другом государстве. Заемщики будут платить налог в казну государства, где было предоставлено финансирование.

Также застройщиков освободят от уплаты налога на прибыль в стране, где ведется строительство. Льготный период действует 18 месяцев и позволяет не создавать постоянное представительство компании в другом государстве. Налог на прибыль нужно платить только в стране резидентства.