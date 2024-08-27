«Тот еще разговор» на YouTube — подписывайтесь, чтобы не пропустить самые интересные интервью!

Это проект, созданный Борисом Мальцевым, где он вместе с Михаилом Лапушинским, предлагает откровенные интервью с ведущими предпринимателями, которые готовы делиться своими инсайтами и секретами успеха.
В числе последних интервью — беседа с Юрием Мео, коммерческим директором компании «Калуга Астрал». Юрий рассказал о том, как ему удалось увеличить доходы компании с 0,8 до 1,7 миллиардов рублей и почему сотрудничество с 1С стало ключом к успеху.
Полное интервью скоро на YouTube-канале Тот еще разговор.
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Алексей Петров, «Мое дело»: Я не марафонец, а спринтер, в какой-то момент мне просто станет скучно
Иван Никитенко: Я точно не готов продавать душу и работать с клиентами-говнюками
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