Соцфонд не смог ответить на вопрос про новые правила с 1 сентября по оформлению несчастных случаев на работе

СФР разъяснил возможность возврата страхового обеспечения в случае отмены акта о несчастном случае на производстве.

С 1 сентября 2024 года пострадавшие на производстве могут получать страховые выплаты до окончания расследования несчастного случая — в случае необходимости рассмотрения его обстоятельств в органах дознания, следствия, суде или организациях, осуществляющих экспертизу.

Согласно приказу Минтруда от 25.04.2024 № 237н, работодатель будет направлять страховщику акт по новой форме Н-1С. Тогда страховщик назначит страховое обеспечение.

Соцфонд спросили: если впоследствии несчастный случай будет квалифицирован как не связанный с производством, акт Н-1С признается утратившим силу, решение работодателя об этом вместе с актом направляется страховщику. А что будет с полученным страховым обеспечением, работник должен его вернуть?

СФР в письме от 21.08.2024 № 35-02/111278л ответил, что приказ Минтруда № 237н вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

«… информируем об отсутствии в СФР практики, связанной с возвратом страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в случае переквалификации несчастного случая как не связанного с производством», — сказано в письме.

По новым правилам акт о несчастном случае по форме Н-1С оформляют при необходимости продления дополнительного расследования и рассмотрения обстоятельств несчастья в экспертных организациях, органах дознания, следствия или в суде, не влияющих на квалификацию несчастного случая как производственного.

Акт Н-1С не оформляют при рассмотрении обстоятельств из перечня, при наличии которых несчастные случаи могут квалифицироваться как не связанные с производством.

Ранее мы сообщали, что Минтруд вводит дополнительный документ расследования инцидентов на производстве.